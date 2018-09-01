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صور.. لاعبو طنطا يحصلون على المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:52 م
صور.. لاعبو طنطا يحصلون على المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى لاعبة نادى طنطا تحصل على المراكز الأولى فى بطولة ألعاب القوى
الغربية – مصطفى عادل
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حصد فريق ألعاب القوى بنادى طنطا الرياضى المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية فى الوثب العالى والوثب الطويل.

 

وحقق لاعب العدو عبد الله النمر المركز الثالث فى سباق 800 متر فى بطولة الجمهورية تحت 20 سنة، وحققت لاعبة الوثب العالى المتألقة مدى محمود المركز الأول على مستوى الجمهورية تحت 16 سنة برقم 1.50 متر.

 

وحققت لاعبة الوثب العالى آلاء عبد الحميد المركز الثالث فى بطولة الجمهورية تحت 20 سنة برقم 1.50، كما حصلت اللاعبة المتألقة فريدة عمرو لاعبة الوثب الطويل على المراكز التالية مركز ثالث برقم 10.86 فى بطولة الجمهورية تحت 18 سنة مركز ثالث برقم 10.74 فى بطولة الجمهورية تحت 20 سنة.

 

وقدم فايز عريبى رئيس النادى التهنئة للاعبين والجهاز الفنى برئاسة الكابتن سليمان سالم والكابتن احمد قرموط الكابتن صفاء مكاوى.


 

 


 

 


 

 


 

 


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