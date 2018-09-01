صور ... رئيس مركز الداخلة يقود حملة مكبرة للتفتيش على المخابز والمحلات بمدينة موط

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قاد كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حملة مكبرة لضبط 5 سيارات نقل ثقيل تحمل حاويات لمنتجات زراعية واردة من منطقة شرق العوينات بعد محاولة هروبها من سداد الرسوم المقررة بكارته طريق الداخلة شرق العوينات، بعد رفض السائقين سداد الرسوم واجتازوا البوابة، وفور إبلاغ رئيس المركز، قام بالتوجه نحو مقر انتظار تلك السيارات فى أحد شوارع مدينة موط، وأصدر توجيهات بتحرير المخالفات الخاصة بالتهرب من سداد الرسوم المقررة، وتم تحصيل مبلغ 10 ألاف جنيه، بواقع 2000 جنيه غرامة لكل سيارة، وتم تحرير المذكرات الخاصة بالواقعة، وإحيلت للجهات المختصة .

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أن الرسوم المقررة على الشاحنات التى تمر على طريق الداخلة شرق العوينات، هى حق أصيل للدولة ويجب الإلتزام بسداده كرسوم مقررة وغير مسموح مطلقا بالتهرب منها أو عدم سدادها، حيث أنه سيتم تغليظ العقوبات المقررة على تلك الشاحنات التى تركب مخالفات سواء بالتهرب من الرسوم أو تغيير خط السير أو الانتظار فى المواقف الغير مخصصة لها، حيث يتم فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين .

كما قاد رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حملة مكبرة على المخابز المدعمة ومنافذ البيع ومحلات الخضروات والفواكه وسوق المستشفى فى مدينة موط، حيث تم التنبيه على أصحاب محلات الخضروات بالإعلان عن الأسعار، وتم متابعة وفحص مستوى درجة جودة رغيف الخبز.

وتم تشديد الرقابة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التجارية والوقوف على مدى إلتزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والاسعار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالاشتراك مع إدارة التموين بالداخلة بحملة تموينية مكبرة على المخابز البلدى وأسواق ومحلات الخضر والفاكهة بمدينة موط.

أضاف رئيس المركز، إنه شارك فى الحملة، الدكتور نبيل حنفى نائب مركز الداخلة ورؤساء الأحياء بمدينة موط، ومفتشى إدارة التموين بالداخلة، وأسفرت الحملة عن ضبط خبز ناقص الوزن وعدد من مخالفات عدم إعلان عن الأسعار، وتحررت محاضر بها وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



أثناء ضبط السيارات



تغريم الشاحنات 10 الاف جنيه



رئيس المركز اثناء الضبط



احدى الشاحنات



تغريم 5 شاحنات نقل ثقيل



جانب من الحملة



رئيس المركز يقود الحملة



اثناء التنفيذ



التفتيش على المخابز



محاضر للمخالفين