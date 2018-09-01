صور.. حرق أطنان من المخدرات والمواد الكحولية فى المكسيك

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

قامت السلطات فى المكسيك، بحرق أطناناً من المخدرات والمواد الكحولية فى مدينة سابوبان، والتى نجحت قوات الأمن فى مصادرتها، من تجار المواد المخدرة وعصابات تصنيع وتهريب المواد المخدرة فى المكسيك.

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لجنود من الجيش و الشرطة المكسيكية، يجمعون كومة ضخمة من المواد المخدرة المصادرة من العصابات وتجار المخدرات، فى مدينة سابوبان المكسيكية، وقامت السلطات بحرق الأطنان الكبيرة من المخدرات وقد أظهرت سحابة سوداء كثيفة.



أحد رجال الأمن يلتقط صورة مع الحريق



أطنان من المخدرات



جرافة تستخدم فى تدمير المخدرات



حرق المخدرات المضبوطة



دخان اسود كثيف يتصاعد



رجال الأمن تلتقط صورة تذكارية مع المخدرات المحروقة



رجال الجيش تساعد فى التخلص من المخدرات