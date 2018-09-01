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السبت، 01 سبتمبر 2018 03:51 ص
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صور.. حرق أطنان من المخدرات والمواد الكحولية فى المكسيك

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:00 ص
صور.. حرق أطنان من المخدرات والمواد الكحولية فى المكسيك حرق أطنان من المخدرات فى المكسيك
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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قامت السلطات فى المكسيك، بحرق أطناناً من المخدرات والمواد الكحولية فى مدينة سابوبان، والتى نجحت قوات الأمن فى مصادرتها، من تجار المواد المخدرة وعصابات تصنيع وتهريب المواد المخدرة فى المكسيك.  

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لجنود من الجيش و الشرطة المكسيكية، يجمعون كومة ضخمة من المواد المخدرة المصادرة من العصابات وتجار المخدرات، فى مدينة سابوبان المكسيكية، وقامت السلطات بحرق الأطنان الكبيرة من المخدرات وقد أظهرت سحابة سوداء كثيفة.

أحد رجال الأمن يلتقط صورة مع الحريق
أحد رجال الأمن يلتقط صورة مع الحريق

 

أطنان من المخدرات
أطنان من المخدرات

 

جرافة تستخدم فى تدمير المخدرات
جرافة تستخدم فى تدمير المخدرات

 

حرق المخدرات المضبوطة
حرق المخدرات المضبوطة

 

دخان اسود كثيف يتصاعد
دخان اسود كثيف يتصاعد

 

رجال الأمن تلتقط صورة تذكارية مع المخدرات المحروقة
رجال الأمن تلتقط صورة تذكارية مع المخدرات المحروقة

 

رجال الجيش تساعد فى التخلص من المخدرات
رجال الجيش تساعد فى التخلص من المخدرات

 

وضع مواد قابلة للاشتعال
وضع مواد قابلة للاشتعال

 

 

 


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حرق أطنان

المخدرات

المواد الكحولية

أخبار المكسيك

المكسيك




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