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السبت، 01 سبتمبر 2018 03:51 ص
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صور.. بالونات الهواء الساخن تزين سماء التشيك ضمن بطولة المناطيد

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:30 ص
صور.. بالونات الهواء الساخن تزين سماء التشيك ضمن بطولة المناطيد بالونات الهواء الساخن فى سماء التشيك
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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شارك العشرات فى التشيك، فى بطولة بالون الهواء الساخن، بمشاركة عشرات الروبان من دول أجنبية فى بطولة بالون الهواء الساخن التشيكية فى بلدة أوهيرسك هراديست، ويتنافس المتسابقون على دقة التحكم، واستعراض مهارات الملاحة.

انطلقت فعاليات بطولة بالون الهواء الساخن التشيكية فى بلدة أوهيرسك هراديست، ولعل أكثر ما جذب الأنظار إلى مهرجان بطولة بالون الهواء الساخن مع أشكال جديدة من المناطيد التى أبهرت الجميع ليلاً ونهاراً.

وتجذب البطولة الأنظار حيث تزين المناطيد السماء نهاراً بألوانها المتعددة الحيوية الجذابة، وتضئ السماء ليلاً، فضلاً عن ما يوفره المهرجان لزواره من التحليق بالمناطيد فى السماء والأنشطة ترفيهية والألعاب للأطفال.

البالون الساخن
البالون الساخن

 

البالون يطير فوق نهر
البالون يطير فوق نهر

 

النيران داخل البالون
النيران داخل البالون

 

بالون يطير فى السماء
بالون يطير فى السماء

 

بالون يطير فى سماء التشيك
بالون يطير فى سماء التشيك

 

بالونات تزين ماء التشيك
بالونات تزين ماء التشيك

 

بالونات ساخنة تزين السماء
بالونات ساخنة تزين السماء

 

بالونات ساخنة ليلا
بالونات ساخنة ليلا

 

بالونات طائرة فى سماء التشيك
بالونات طائرة فى سماء التشيك

 

ربان ينفخ البالون الساخن
ربان ينفخ البالون الساخن

 

عدد من البالونات الساخنة
عدد من البالونات الساخنة

 

عدد من البالونات الطائرة
عدد من البالونات الطائرة

 

 

 


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سماء التشيك

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أوهيرسك هراديست




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