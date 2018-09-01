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صور.. العاملون بديوان محافظة بنى سويف يستقبلون المحافظ الجديد بالزغاريد

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:38 ص
صور.. العاملون بديوان محافظة بنى سويف يستقبلون المحافظ الجديد بالزغاريد استقبال العاملين للمحافظ الجديد
بنى سويف - هانى فتحى
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وصل، منذ قليل، المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف الجديد إلى مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف بمنطقة شرق النيل.

واستقبل العاملون بديوان عام المحافظة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف الجديد، بالزغاريد والفرحة الكبيرة فى اللحظات الأولى لقدومه الديوان العام، حيث كان فى استقباله اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، ومديرو عموم الإدارات، وبعض الموظفين والعمال بالديوان.

وحرص المحافظ على مصافحتهم جميعا، والذين بدورهم تقدموا للمحافظ الجديد بالتهانى القلبية بثقة القيادة السياسية لتوليه المسئولية بعد أدائه اليمين الدستورية محافظا لبنى سويف فى حركة المحافظين الأخيرة، معربين عن سعادتهم وأملهم الكبير فى أن تشهد الفترة المقبلة تقدما فى مستوى الخدمات فى كل القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار هانى عبد الجابرمحمد إبراهيم من مواليد محافظة المنيا إحدى محافظات شمال الصعيد، حيث بدأ حياته بنيابة المنيا، ثم تدرج  فى المناصب القضائية إلى أن أصبح محاميا عاما لنيابات بنى سويف، ووصل إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وشغل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف عددا من المناصب الأخرى المهمة، حيث تم ندبه "فى عام 2015" مساعدا لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، بالإضافة إلى فوزه (بالتزكية) برئاسة نادى القضاة بالمنيا "فى مارس 2018".

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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