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صور.. أوائل الثانوية العامة يتفقدون مصانع السجاد فى أبيس

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:53 م
صور.. أوائل الثانوية العامة يتفقدون مصانع السجاد فى أبيس جانب زياره اوائل الثانويه العامه
الإسكندرية- هناء أبو العز
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زار عدد من أوائل طلاب الثانوية العامة، مصانع غارمين أبيس للسجاد اليدوي بمحافظة الإسكندرية، بتنظيم من مؤسسة مصر الخير ، وذلك في إطار الرحلة التي سيقوم بها الطلاب لجميع المشروعات الناجحة بمصر وأوروبا.

وبدأت رحلة الطلاب بزيارة مصانع أبيس التابعة لمؤسسة مصر الخير كنموذج ناجح للمسئولية المجتمعية لتشغيل الأسر الأكثر احتياجًا والغارمين، بهدف التمكين الاقتصادي و الشمول المالي .

من جانبه قال محمد راجح، مدير مصنع السجاد فى أبيس، إنه استقبل 47 طالبا من أوائل الثانوية العامة والأزهرية، من مختلف محافظات مصر لمتابعة المشروعات الناجحة فى مصر، وكانت زيارة مصنع السجاد لمتابعة كيفية التعامل مع الأسر الأكثر احتياجا وأسر الغارمين .

وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن حل مشكلة الغارمين ليس فقط خروجهم من السجون، ولكن الحل هو تشغيل الأسرة لحل المشكلة من جذورها، مشيرة إلى أن الغارم ليس مجرم ولكنه مسجون لتعرضه للاحتياج والفقر والجهل.

من جانبه أوضح طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن تمكين الشباب لم يصبح شعار فقط فى مصر، بعد الدفع بعدد من الشباب والفتيات ليكونوا نواب محافظين، وزيارة أوائل الثانوية العامة للمسروعات الناجحة يؤكد أن مصر تسير على خطى ثابتة.

 

 

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