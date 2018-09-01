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صحيفة يونانية: 13 سبتمبر اجتماع لمواجهة النشاط التركى شمال شرق المتوسط

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:41 ص
صحيفة يونانية: 13 سبتمبر اجتماع لمواجهة النشاط التركى شمال شرق المتوسط أردوغان
نيقوسيا (أ ش أ)
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استدعت التحرشات التركية بحقول غاز شرق المتوسط التابعة لليونان وقبرص تبكير موعد اجتماعات لجنة التعاون المشترك على مستوى وزراء الخارجية والتى كانت مقررة أواخر العام الجارى لتصبح فى الثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى.

وبحسب صحيفة (كاثمرينى) اليونانية، فقد تقرر عقد الاجتماعات بمقر وزارة الخارجية الاسرائيلية بمشاركة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلى بوصفه حاملا حقيبة وزير الخارجية فى حكومته ووزيرا خارجية اليونان نيكوس كوستاياس ونظيره القبرصى نيكوس كريستودوبليدس.

وبحسب المصادر القبرصية فسوف يتم استعراض ما تقوم به تركيا من استفزازات ومحاولات القيام بحفر فى خارج مياهها الاقليمية للتنقيب عن الغاز فى شمال شرق المتوسط وإعاقة عمل كل من اليونان وقبرص وإسرائيل فى حقول تلك المنطقة، كذلك ستتناول المحادثات المرتقبة اتخاذ اجراءات ضد السياسات العدائية من الرئيس التركى رجب طيب اردوغان الذى هدد بأن انقرة لن تسمح بإخراجها من المعادلة الجديدة للطاقة فى شمال شرق المتوسط ومساعيه لفرض نفسه بالقوة افتئاتا على حقوق قبرص واليونان فى حقول تلك المناطق.

وكانت الصحافة القبرصية قد انتقدت سياسات الابتزاز التى تتبعها انقرة لإقحام نفسها عنوة فى مشروعات استخراج غاز شرق المتوسط مقابل ايجاد حل للمشكلة القبرصية التى دامت لعقود.

 


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