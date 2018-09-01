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سلطات المطار تلغى سفر راكب لبنانى لنيجيريا بسبب حالته الصحية

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:20 ص
سلطات المطار تلغى سفر راكب لبنانى لنيجيريا بسبب حالته الصحية مطار القاهرة-ارشيفية
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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قررت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، إلغاء سفر راكب لبنانى، بسبب حالته الصحية، وذلك خلال إنهاء إجراءات سفره لنيجيريا، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات المجاورة للمطار لتلقى العلاج .
 
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة، انه أثناء إنهاء إجراءات سفر الطائرة المصرية رقم 875 والمتجهة إلى لاجوس ، ساءت الحالة الصحية لراكب لبنانى يدعى "حسين .ع"88 عاما، تم إخطار إدارة الحجر الصحى بالمطار، برئاسة الدكتور حازم حسين، لتوقيع الكشف الطبى على الراكب.
 
 
وأضافت المصادر، إنه  تقرر إلغاء سفر الراكب، بعد أن تبين إصابته بجرح عميق برجله اليمنى ونزيف من الجرح، وتم عمل الإسعافات الأولية، تم نقله إلى مستشفي قريب من المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، لاستكمال إجراءات تلقى العلاج.
 
 
 
 
 
 
 

 


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