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سفر وعودة 663 مصريا وليبيا و150 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:53 م
سفر وعودة 663 مصريا وليبيا و150 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 663 مصريا وليبيا و150 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 474 إلى الجانب الليبى، بينهم 41 مصريا و433 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 179 بينهم 157 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و41 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 150 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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