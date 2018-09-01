سعر اليورو اليوم السبت 1-9-2018

استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 1-9-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أول أمس الخميس، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 20.79 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى

20.79 جنيه للشراء 20.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 20.71 جنيه للشراء 20.93 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك مصر

20.75 للشراء

سعر اليورو فى بنك البركة 20.91 للبيع 20.72 جنيه للشراء 21.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib 20.78 جنيه للشراء 20.78 جنيه للشراء 21.00 جنيها للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 20.84 جنيه للشراء 21.02 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 20.80 جنيه للشراء 20.96 جنيه للبيع

