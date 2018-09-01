سعر الريال السعودى اليوم السبت 1-9-2018

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 1-9-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، ليبلغ متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع.

وتعد العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، وننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء 4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.74 جنيه للشراء 4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.74 جنيه للشراء 4.74 جنيه للشراء 4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.68 جنيه للشراء 4.82 جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء 4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.73 جنيه للشراء 4.78 جنيه للبيع

