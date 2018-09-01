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السبت، 01 سبتمبر 2018 01:34 م
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سعر الدولار اليوم السبت 1-9-2018

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:03 م
سعر الدولار اليوم السبت 1-9-2018 الدولار
كتبت هبة حسام
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 1-9-2018، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أول أمس الأول الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء و17.96جنيه للبيع.
 
وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

 

17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.78  جنيه للشراء
17.88  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى
 

cib 17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84  جنيه للشراء
17.94  جنيه للبيع

 


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