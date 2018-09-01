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السبت، 01 سبتمبر 2018 10:04 ص
خالد صلاح
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رفع أسعار الكهرباء فى تركيا 14% بسبب زيادة التضخم

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:47 ص
رفع أسعار الكهرباء فى تركيا 14% بسبب زيادة التضخم اردوغان
رويترز
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بعد استمرارا مسلسل انهيار الليرة التركية ،أفادت أرقام نشرت فى الجريدة الرسمية فى تركيا ، بأن مرفق الكهرباء سيرفع الأسعار 14 % للإستخدام الصناعى و9% للاستخدام المنزلى اعتبارا من أول سبتمبر.

وستفاقم زيادة الأسعار التضخم الذى وصل بالفعل إلى خانة العشرات، وتسلط الضوء على أبعاد أخرى لأزمة العملة المستمرة فى تركيا.

وهوت العملة التركية حوالى 42 % هذا العام مما أضر كثيرا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

 


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