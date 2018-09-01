رئيس جهاز شئون البيئة يناقش استعدادات الشرقية لموسم السحابة السوداء

الشرقية - إيمان مهنى

عقد اللواء عصام جاد السكرتير المساعد لمحافظ الشرقية، اجتماع مع محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، لوقوف على استعداد المحافظة لموسم حصاد محصول الارز هذا العام، للتصدى للسحابة السوداء وتحقيقى اقصى استفاده من قش الارز الناتج ، ذلك بحضور المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعه بالشرقية، المهندس أيمن شتا رئيس قطاع الفرع بوزارة البيئة والمهندس خالد أبو العزم مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية.

وأكد السكرتير المساعد أنه هذا العام، سيشهد اجراءت مشددة مع المخالفين، حيث بلغ عدد المخالفين الذين حررت لهم محاضر هذا العام 22 ألف 753 مزارع على مساحة ما يقرب 21 ألف فدان، حيث أن المحدد للمحافظة هو 150 ألف فدان وزارع 171 ألف، مضيفا انه كانت هناك لجان مستمرة طول شهر ابريل ومايو الماضى، تقوم بإزالة المشاتل فى مناطق الحظر، بالإضافة إلى توعية المزارعين من خلال عقد الندوات وغيرها .