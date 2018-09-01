رئيس الدستورية العليا يشارك اليوم فى مؤتمر القضاء الدستورى بكوريا الجنوبية

غادر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا،والوفد القضائى المرافق له، صباح اليوم، من مطار القاهرة متوجها إلى سول عاصمة كوريا الجنوبية ، تلبية للدعوة الموجهة من المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، للمشاركة في المؤتمر الدولي للقضاء الدستورى الذي تنظمه المحكمة بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إنشائها.

ويضم الوفد المرافق له كل من المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، رجب سليم، بولس فهمي نواب رئيس المحكمة.

ومن المقرر أن يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي إحدى جلسات المؤتمر، كما يتقدم الوفد المصري ببحثين علميين حول موضوعات العدالة الدستورية والديمقراطية ضمن أعمال المؤتمر.