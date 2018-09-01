حصاد الأخبار.. تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
و10376 وحدة يونيو 2019..
مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادات الأزهرية بنسبة نجاح 69% للأدبى والعلمى
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر
فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين
عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة "تنمية الريف المصرى الجديد"
"التعليم" تتيح لطلاب الثانوية المتظلمين الاطلاع على كراسة الإجابة مباشرة
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
"التعليم العالى" تمد فترة تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 12 سبتمبر
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
"الرى" تعلن تعرض سانت كاترين لأول موجة سيول فى الموسم الجديد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما
الهلال
طقس الغد حار بالوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
حاله الطقس
فيديو معلوماتى.. قطارات مكيفة للخط الثالث للمترو بـ317 مليون يورو
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
غادة والى: 12 ألف مشروع لـ"مستورة" بتكلفه 195 مليون جنيه
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
مختار جمعة: إصدار أطلس الأوقاف المصرية 2018 بخرائط تجمع ممتلكاتها
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
"التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر سبتمبر
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
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