video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الأخبار.. تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:39 م
حصاد الأخبار.. تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

و10376 وحدة يونيو 2019..

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

 

اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادات الأزهرية بنسبة نجاح 69% للأدبى والعلمى
 

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر 

 

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين
 

عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة "تنمية الريف المصرى الجديد"
 

"التعليم" تتيح لطلاب الثانوية المتظلمين الاطلاع على كراسة الإجابة مباشرة
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

"التعليم العالى" تمد فترة تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 12 سبتمبر
 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى 

 

"الرى" تعلن تعرض سانت كاترين لأول موجة سيول فى الموسم الجديد
 

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى 

 

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما
 

الهلال 

طقس الغد حار بالوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
 

حاله الطقس 

فيديو معلوماتى.. قطارات مكيفة للخط الثالث للمترو بـ317 مليون يورو
 

الدكتور هشام عرفات وزير النقل 

 

غادة والى: 12 ألف مشروع لـ"مستورة" بتكلفه 195 مليون جنيه
 

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى 

 

مختار جمعة: إصدار أطلس الأوقاف المصرية 2018 بخرائط تجمع ممتلكاتها

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف 

 

"التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر سبتمبر
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء يستقبلان الحجاج بميناء نوبيع.. صور

وزير التعليم العالى يطلق مشروع بنك الموهبة الرياضية لاكتشاف المواهب

التموين

التضامن الاجتماعى

الاسكان

الصحة

النقل

الاوقاف




لا تفوتك
معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة