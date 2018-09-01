حصاد الأخبار.. تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر

عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة "تنمية الريف المصرى الجديد"

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الهلال

حاله الطقس

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

الدكتور على المصيلحى وزير التموين