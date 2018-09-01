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حبس عامل ضبط وبحوزته 25 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:14 م
حبس عامل ضبط وبحوزته 25 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية كلابش - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية حبس عامل ضبط وبحوزتة 25 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا،من ضبط "م  . ذ . ا  " 34 عاما عامل ومقيم بدائرة مركز قويسنا والمسجل شقى خطر سرقات عامه وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش  وطلقة ، 25 لفافة بانجو تزن حوالى 1000جرام بقصد الاتجار، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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