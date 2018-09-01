حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لمقاومته رجال الأمن أثناء القبض عليه بالسلام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، وتعيين حراسة أمنية على مقر احتجازه داخل المستشفى التى يتلقى فيها العلاج، على خلفية إصابته بطلق نارى فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء ضبطه.

والبداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام معلومات بوجود ع.س "32سنة"، عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية جنح شبين القناطر "سرقة بالإكراه" بمنطقة تقسيم أبو رجيله بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لضبطه وما أن شعر المتهم وصول القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلوه إطلاق النار، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى بالفخذ، وتمت السيطرة عليه، وعثر بحوزته على فرد خرطوش.

تم التحفظ على المتهم ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.