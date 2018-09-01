تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر أغسطس الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر أغسطس، بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.974 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.8%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.407 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.3%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.673 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.640 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.2%.

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.283 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.102 مليار جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.095 مليار جنيه بنسبة 3.8%.

وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 941 مليون جنيه، و 909 مليون جنيه، بنسبة 3.3%، 3.1% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.