video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر أغسطس الماضى

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:19 م
تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر أغسطس الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر أغسطس، بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.974 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.8%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.407 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.3%.
 
 وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.673 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.640 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.2%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.283 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.102 مليار جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.095 مليار جنيه بنسبة 3.8%.
 
وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 941 مليون جنيه، و 909 مليون جنيه، بنسبة 3.3%، 3.1% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

2.75 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات شهر أغسطس

"المجموعة المالية" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بحصة 12.2%

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

شركات السمسرة




لا تفوتك
معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة