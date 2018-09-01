video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشغيل جهاز الكشف الإشعاعى على الحاويات بميناء دمياط

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:58 م
تشغيل جهاز الكشف الإشعاعى على الحاويات بميناء دمياط جهاز الكشف الإشعاعى على الحاويات
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

قامت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت، بتشغيل جهاز "P60 " المخصص للكشف عن الحاويات التى يستقبلها الميناء.

وقال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، إن الهيئة قامت بحل وتذليل جميع العقبات والمعوقات، وتسهيل كل ما يتطلبه تشغيل الجهاز.

وقد رأت الهيئة تشغيل جهاز الكشف الإشعاعى عن الحاويات الصادر تبادلياً مع جهاز الرصد البيئى الموجود على بوابة الحاويات الوارد لمدة شهر، وهى الفترة اللازمة لإنشاء سور فاصل بين الجهازين، حيث يمكن بعد ذلك تشغيلهما فى وقت واحد. 

وقامت الهيئة بالفعل بالتعاقد على السور الخرسانى، وتم البدء فى إنشائه، وكذلك تم عمل الصيانة اللازمة للبوابات المعدنية للجهاز بعد توصيل وإطلاق التيار الكهربائى المطلوب لتشغيله. 

ويجرى حاليا تلافى بعض الملاحظات التى أظهرها التشغيل التجريبى، تمهيدا لبدء التشغيل الكامل للجهاز.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط تصل ديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عملها.. صور

الدكتورة منال عوض تبدأ أولى جولاتها غدا بتفقد مشروع مدينة دمياط للأثاث

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

ميناء دمياط

أجهزه الكشف

الحاويات




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة