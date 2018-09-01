تشغيل جهاز الكشف الإشعاعى على الحاويات بميناء دمياط

دمياط - عبده عبد البارى

قامت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت، بتشغيل جهاز "P60 " المخصص للكشف عن الحاويات التى يستقبلها الميناء.

وقال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، إن الهيئة قامت بحل وتذليل جميع العقبات والمعوقات، وتسهيل كل ما يتطلبه تشغيل الجهاز.

وقد رأت الهيئة تشغيل جهاز الكشف الإشعاعى عن الحاويات الصادر تبادلياً مع جهاز الرصد البيئى الموجود على بوابة الحاويات الوارد لمدة شهر، وهى الفترة اللازمة لإنشاء سور فاصل بين الجهازين، حيث يمكن بعد ذلك تشغيلهما فى وقت واحد.

وقامت الهيئة بالفعل بالتعاقد على السور الخرسانى، وتم البدء فى إنشائه، وكذلك تم عمل الصيانة اللازمة للبوابات المعدنية للجهاز بعد توصيل وإطلاق التيار الكهربائى المطلوب لتشغيله.

ويجرى حاليا تلافى بعض الملاحظات التى أظهرها التشغيل التجريبى، تمهيدا لبدء التشغيل الكامل للجهاز.