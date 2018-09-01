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ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "العربية للاستثمارات" فى الصدارة

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:00 ص
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "العربية للاستثمارات" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية قائمة أنشط 10 شركات، من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 188 مليون ورقة، وبقيمة تداول 197.9 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 151.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 104.3 مليون جنيه.
 
وجاءت فى المركز الثالث " الكابلات الكهربائية المصرية"، بحجم تداول بلغ 104 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 117.5 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 101.7 مليون ورقة وبقيمة تداول 22.4 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 83.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 296.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس جاءت "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول بلغ 81.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 19.5 مليون جنيه، تلتها " الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول 78.2 مليون جنيه، وقيمة تداول 58.7 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 72.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 135.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 58.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 247.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 31.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 99.1 مليون جنيه.
 

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