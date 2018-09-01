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تداول 31 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد خلال 5 أيام

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:30 ص
تداول 31 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد خلال 5 أيام موانئ - أرشيفية
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد خلال 5 أيام الماضية 31 سفينة، حيث تم دخول 5 سفن الاثنين، و7 سفن الثلاثاء، و3 سفن الأربعاء و7 سفن الخميس، و9 سفن أمس الجمعة.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد يوم الاثنين دخول سفينة حاويات ومغادرة 5 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن ومغادرة سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد يوم الثلاثاء دخول 6 سفن حاويات ومغادرة سفينة، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة ومغادرة 4 سفن.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد الأربعاء دخول سفينة حاويات ومغادرة 5 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد، فقد شهد دخول سفينة ومغادرة سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد الخميس دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين ومغادرة سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد أمس الجمعة دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن ومغادرة 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتى بضائع عامة.

 


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