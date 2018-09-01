تاجيل إعادة محاكمة 3 عناصر إخوانية فى أحداث عنف بالمنيا

كتب - فريق المحافظات

قررت، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين متورطين فى أحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا إلى جلسة 10 سبتمبر الجارى بينهم متهم واحد بقسم شرطة ابو قرقاص واثنين آخرين متهمين فى أحداث بندر المنيا لعدم ورود ملف القضية من النيابة العسكرية بعد أن تم الطعن على حكم صادر بحقهم بالسجن المؤبد غيابيا العام الماضى.

وكانت النيابة لعامة قد أحالت المتهمين بعدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف احكام القانون ، والتحريض على العنف ، واثارة الشغب، وتخريب منشات عامة عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.