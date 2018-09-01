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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:46 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل الطيران السعودى - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى- أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتين تابعتين للخطوط الجوية السعودية 416 و314 المتجهتان إلى الرياض، إضافة إلى تأخر ورحلة الخطوط التركية 693 والمتجهة إلى إسطنبول، وذلك بسبب أعمال الصيانة .

 

وأضافت المصادر، أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية الأردنية 508 المتجهة إلى عمان، ورحلة الخطوط الجوية المغربية 273 المتجهة إلى كازبلانكا، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

 


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