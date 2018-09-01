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بوتفليقة يعود للجزائر بعد خضوعه لفحوص طبية فى سويسرا

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:36 م
بوتفليقة يعود للجزائر بعد خضوعه لفحوص طبية فى سويسرا الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة
الجزائر (أ ف ب)
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عاد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الذى يواجه مشاكل صحيّة منذ إصابته بجلطة دماغية فى 2013، السبت من جنيف "بعد إقامة قصيرة حيث أجرى فحوصا طبية "دورية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية نقلا عن الرئاسة الجزائرية.

وكان بوتفليقة غادر الاثنين، الجزائر باتجاه سويسرا، كما أعلنت الرئاسة الجزائرية دون توضيحات بخصوص نوع الفحوص الطبية ولا فى أى مستشفى سيجريها.

وسبق لبوتفليقة (81 عاماً) أن أجرى فحوصاً فى الخارج، ولا سيّما فى جنيف وغرونوبل (جنوب شرق فرنسا)، منذ إصابته بجلطة دماغية استدعت بقاءه فى مستشفى فال-دو-غراس فى باريس أكثر من 80 يوماً.

وقبل أقلّ من سنة من الانتخابات المقرّرة فى أبريل 2019 صدرت عدة دعوات من أنصار لبوتفليقة تناشده الترشّح لولاية خامسة، علماً بأنه يحكم البلاد منذ 1999.

وحتى وإن كان الرئيس الجزائرى لم يعلن بعد ما اذا كان يعتزم الترشّح أم لا، فإن العديد من المراقبين يرجّحون فرضية ترشّحه.

وبات الوضع الصحّى لبوتفليقة محلّ جدل فى الجزائر لا سيما وأنه منذ أصيب بالجلطة الدماغية أصبح ظهوره نادرا ولم يلق أى خطاب ويواجه صعوبات فى الكلام والحركة ويتنقّل فى كرسى متحرك.

             

 


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