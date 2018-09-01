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السبت، 01 سبتمبر 2018 09:01 م
خالد صلاح
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بمشاركة دول أجنبية.. شباب تحيا مصر يقيم برنامجا للتبادل الثقافى بشرم الشيخ

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:40 م
بمشاركة دول أجنبية.. شباب تحيا مصر يقيم برنامجا للتبادل الثقافى بشرم الشيخ شباب تحيا مصر يقيم برنامجا للتبادل الثقافى بشرم الشيخ
كتب مصطفى يحيى
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نظم عدد من قيادات شباب "تحيا مصر" برنامج تبادل ثقافي بشرم الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة 6 أكتوبر على مدار 3 أيام تحت عنوان "القيادة من أجل السلام" شارك فى تلك المؤتمر عدد من  شباب الدول الأجنبية والأفريقية والعربية على رأسها "الهند وروسيا و كوريا والمغرب والأردن والبرازيل ونيجيريا والسودان وباراجواى وفلسطين".
 
ويهدف برنامج التبادل الثقافي إلي إيصال عدد من الرسائل وتصحيح عدد من المفاهيم المغلوطة عن مصر وتتمثل في توضيح دور مصر فى مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تنشيط السياحة من خلال عمل عدة زيارات السياحية داخل وخارج القاهرة مثل ش المعز لدين الله الفاطمى وخان الخليلى وبرج القاهرة وشرم الشيخ وعمل سفارى ودايفينج تحت المياه وعشاء بدوى .
 
كما يهدف ذلك الملتقي إلى تصحيح عدد من المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وذلك  من خلال عمل زيارة لمسجد الأزهر الشريف ومرصد الأزهر. 
 
بالإضافة إلى عمل نماذج محاكاة مجلس الوزراء لمحاضرين من الجامعة الأمريكية، وعقد عدة محاضرات على يد محاضرين من plp عن دور مصر فى مكافحة الإرهاب، وحل أزمة اللاجئين، وريادة الأعمال و التكنولوجيا فى مصر والتسويق الرقمى وغيرها من المحاضرات المهمة لتوصيل الفكر المصرى فى مجالات متعددة .
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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شرم الشيخ

تحيا مصر

القيادة من أجل السلام




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