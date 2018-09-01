بلاغ يتهم مستشار المعزول بالتخطيط لاغتيال السيسى

تقدم اليوم السبت، طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 5266 لعام 2018، اتهم فيه سيف عبد الفتاح القيادى الإخوانى الهارب لتركيا، والمستشار الأسبق للمعزول محمد مرسى بالتخطيط لاغيتال الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ونص البلاغ، أنه من خلال لقاء للمقدم ضده البلاغ على قناة تبث من تركيا، ومن خلال برنامج يقدمه المذيع الإخوانى الهارب حمزة زوبع، اعترف سيف عبد الفتاح بالتخطيط لاغتيال الرئيس السيسى، مؤكدا أن المخطط الذى تقوده جماعة الإخوان الإرهابية، يهدف للتخلص من الرئيس السيسي، ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد.

وأكد البلاغه أن الاعتراف الذى أدلى به المقدم ضده البلاغ سيف عبد الفتاح هى جريمة جنائية مكتمله لقيامه بالتحريض والتخطيط على قتل رئيس الجمهورية وهو الفعل المؤثم قانونا بموجب نصوص المواد70و 71 من قانون العقوبات والتى تعاقب بعقوبات تصل إلى الإعدام، وأرفق محمود إسطوانة مدمجة تثبت اعتراف القيادى الإخوانى الهارب سيف عبد الفتاح .

وطالب محمود من خلال بلاغه بإصدار أمر فورى بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضى المصرية، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة العاجلة .