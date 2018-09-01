برلماني لبناني يؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تستند لنتائج الانتخابات النيابية

بيروت (أ ش أ)

أكد الوزير السابق وعضو مجلس النواب اللبناني فيصل كرامي على ضرورة سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية على أن تكون ضمن المعايير التي أفرزتها نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

وقال كرامي في تصريح له عقب لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي اليوم السبت، إن هذه المعايير يجب أن تسري على الجميع وكل الفئات ، حتى تكون حكومة وحدة وطنية على النحو الذي تم إعلانه وأطلقت بشأنه الوعود".

وأضاف "أنه أجرى مناقشات مع البطريرك الراعي في شأن المخاوف المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية للبنان ولإطلاعه على الاتصالات التي تتم "لاسيما وأننا نتشارك معه القلق على الوضع الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين على هذا الصعيد".

وتابع قائلا "إن المناقشات تم خلالها التوافق على التوازنات الدقيقة لاتفاق الطائف وضرورة عدم المساس بهذه التوازنات، وهذا موضوع أساسي بالنسبة لنا".