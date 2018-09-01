video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برلماني لبناني يؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تستند لنتائج الانتخابات النيابية

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:41 م
برلماني لبناني يؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تستند لنتائج الانتخابات النيابية الانتخابات اللبنانية
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد الوزير السابق وعضو مجلس النواب اللبناني فيصل كرامي على ضرورة سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية على أن تكون ضمن المعايير التي أفرزتها نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

وقال كرامي في تصريح له عقب لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي اليوم السبت، إن هذه المعايير يجب أن تسري على الجميع وكل الفئات ، حتى تكون حكومة وحدة وطنية على النحو الذي تم إعلانه وأطلقت بشأنه الوعود".

وأضاف "أنه أجرى مناقشات مع البطريرك الراعي في شأن المخاوف المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية للبنان ولإطلاعه على الاتصالات التي تتم "لاسيما وأننا نتشارك معه القلق على الوضع الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين على هذا الصعيد".

وتابع قائلا "إن المناقشات تم خلالها التوافق على التوازنات الدقيقة لاتفاق الطائف وضرورة عدم المساس بهذه التوازنات، وهذا موضوع أساسي بالنسبة لنا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. لماذا تلجأ لبنان لتقنين زراعة الحشيش للمزارعين؟ ..تعرف على السبب

لبنان: أحكام بالإعدام والسجن المشدد بحق 37 إرهابيا فى تفجيرى برج البراجنة

الانتخابات اللبنانية

لبنان

فيصل كرامي

الحكومة اللبنانية




لا تفوتك
السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة