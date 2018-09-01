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بدء عمليات الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية والإقليمية والبلدية الموريتانية

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:56 ص
بدء عمليات الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية والإقليمية والبلدية الموريتانية صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
نواكشوط (أ ش أ)
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توجه الناخبون فى موريتانيا صباح اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والإقليمية والبلدية.

ويشارك فى هذا الاستحقاق الانتخابى 1,4 مليون ناخب موريتانى ويتنافس فيه نحو 100 حزب سياسى..وتتميز هذه الاستحقاقات بمشاركة 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسا بلديا و161 لائحة تتنافس على 13 مجلسا إقليميا وأكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على 157 مقعدا برلمانيا.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" وهو الحزب الحاكم الذى يرأسه الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، و"التحالف من أجل التناوب الديمقراطي" والذى يضم عشرة أحزاب من بينها "التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية" وحزب "اتحاد قوى التقدم" وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني"، بالإضافة إلى حزب "تواصل" ذى التوجه الإسلامى.

 


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