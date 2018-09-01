بجاحة الاحتلال.. إسرائيل تشيد بقطع أمريكا لتمويل وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين

كتب – محمود محيى ووكالات

كعادة دولة الاحتلال الإسرائيلى وممارساتها الاستفزازية، قال إسرائيل كاتس، وزير المخابرات الإسرائيلي اليوم السبت إن قرار الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" رؤية واقعية للوضع ويدعم موقف إسرائيل.

وكتب كاتس علىصفحته بموقع "تويتر" قائلا: "أشيد بقرار رئيس الولايات المتحدة لوقف كل التمويل للأونروا".

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة إنها لن تدعم بعد الآن الأونروا في خطوة عمقت من أزمة التمويل في الوكالة.

وفى المقابل، أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، لاسيما مع تزايد التضييق على وكالة الأونروا وعدم تمكينها من الاضطلاع بدورها الهام في رعاية الشئون الحياتية والضرورية للاجئين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن القرار الامريكي الأخير جاء في توقيت حرج، تتضافر فيه الجهود الدولية من أجل الحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة، مؤكدا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.

وأضاف بأن مصر حريصة كل الحرص على التواصل مع كافة الأطراف الدولية خلال الفترة المقبلة لدعم الأونروا، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة كأحد ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على استمرار ولايتها وهياكلها القائمة.

فيما دعت المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة الدول العربية ، إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب لمناقشة موضوع نقص الدعم المالي الذى يواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى ، الذى سيعقد فى الحادى عشر من الشهر الجارى بالقاهرة .

وقال سفير المملكة الاردنية في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية علي العايد ، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الأردن وجه مذكرة رسمية إلى الجامعة العربية بهذا الخصوص ، حتى يتسنى لوزراء الخارجية العرب الوقت الكافي لبحث تداعيات النقص المالي الحاد الذى تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين فى مناطق عملها المختلفة.