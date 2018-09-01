بالصور.. من هو نائب محافظ الاسكندرية الجديد الذى جاء خلفا لسعاد الخولى؟

الإسكندرية جاكلين منير

جاء تعيين أحمد جمال محمد محمود، نائبا لمحافظ الاسكندرية، خلفا للدكتورة سعاد الخولى النائب السابق والتى ألقى القبض عليها فى اتهام بتلقى رشاوى مقابل إستغلال النفوذ.

وقد حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 2007، واستكمل دراسة دبلوم إدارة الأعمال في تخصص الاستثمار والأوراق المالية من جامعة القاهرة. وحصل على الماجستير المهني فى إدارة الأعمال من الاكاديمية البحرية ومعادلته بالماجستير الاكاديمى من جامعة القاهرة ، و ايضا دبلوم إدارة الاعمال تخصص إدارة الموارد البشرية من جامعة القاهرة ،وألتحق بالدكتوراة المهنية فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

بدأ حياته العملية كمصرفي ببنك فيصل الاسلامي المصري، ثم مصرفى ببنك مصر. والتحق بالعمل بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء عام 2009 بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الوزراء كباحث وعضو بالمكتب الفنى للسيد رئيس مجلس الوزراء ،ثم عضوا بالسكرتارية الخاصة للسيد رئيس مجلس الوزراء حتى تاريخ ادائه اليمين كنائبا لمحافظ الاسكندرية، وقد التحق أحمد جمال بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة" وتخرج من الدفعة الأولى بالبرنامج، كما شرف بحضور مؤتمرات الشباب المنعقدة بكافة أنحاء الجمهورية .

وأنهى الدورة التدريبية في "التخطيط والقيادة" من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكذلك "البرنامج المتكامل لتنمية وبناء قدرات القيادات العليا والعاملين بالادارة الوسطى بالجهاز الادارى للدولة" من وزارة الدولة للتنمية الادارية – برنامج التطوير المؤسسي بالاشتراك مع أكاديمية CDC للتدريب والتطوير، واكتسب خبرة في مجال العمل بالمؤسسات الحكومية والمحافظات.