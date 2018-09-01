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انطلاق 249 رحلة دولية وداخلية تقل 22 ألف راكب من مطار القاهرة الدولى

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:04 ص
انطلاق 249 رحلة دولية وداخلية تقل 22 ألف راكب من مطار القاهرة الدولى مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية انطلاق 249 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار، لتقل جميعها 22 ألفًا و298 راكبًا من مختلف الجنسيات. 
 
وأفاد مصدر ملاحى، أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 124 رحلة دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى ليوم الجمعة انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 

 


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