اليونسكو تختار محمود أبوزيد ممثلا للدول العربية فى برنامج إدارة المياه

كتبت أسماء نصار

انتخب ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس الهيدرولوجى الدولى لليونسكو فى اجتماعه الأخير بباريس، الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه ومرشح مصر لتمثيل دول المجموعة العربية فى المجلس خلال العامين المقبلين .

كان قد تم انتخاب مصر فى نوفمبر الماضى لعضوية البرنامج الدولى للمجلس الهيدرولوجى، وهو برنامج حكومى تابع لليونسكو يعمل فى مجالات بحوث المياه وإدارة الموارد المائية وبناء القدرات والتعليم والإعلام المائى .

وتتولى الدول الأعضاء بالمجلس عدة مسئوليات به من بينها تحسين إدارة المياه على الصعيدين المحلى والإقليمى، فضلا عن العمل فى إذكاء الوعى بكل القضايا العالمية المتصلة بالمياه .

وفى سياق متصل، منحت سنغافورة "وسام فارس "للدكتور محمود أبو زيد، لإسهاماته الفاعلة فى قضايا المياه وحسن إدارة استخداماتها وإيجاد الحلول للصراعات والمنازعات التى تخلقها ندرة المياه بين الدول، ومشاركته فى لجنة اختيار الفائزين بجائزة "لى كوان يو"العالمية للمياه.

وتسلم أبو زيد "الوسام "من وزير الموارد المائية والبيئة "مساجوس ذو لكينيل"، خلال مشاركته فى قمة قادة المياه والاتفاقيات الخاصة بالمياه التى عقدت ضمن فعاليات أسبوع سنغافورة الدولى للمياه .

ويعد أسبوع المياه السنغافورى حدثا عالميا ومنبرا دوليا للمشاركة والتعاون فى خلق حلول جديدة لمشكلات المياه على المستوى القارى .

كما شارك أبو زيد، للسنة العاشرة على التوالى فى لجنة اختيار الفائزين بجائزة "لى كوان يو"للمياه والتى تعد من أكبر الجوائز العالمية فى مجالات المياه وفازت بها هذا العام البروفيسيورة" ريتاكولويل" لأبحاثها الرائدة فى مراقبة جودة المياه ومواجهة الأمراض المنقولة عبر المياه ولإسهاماتها المحورية فى لفت أنظار العالم إلى ضرورة مواجهة انتشار الميكروبات فى المياه المنقولة عبرالقنوات المائية وتؤثر على صحة البشر,وكيفية إدارة المياه بالشكل الذى يقضى على تلك الميكروبات الضارة .

كان رئيس المجلس العربى للمياه قد شارك كمتحدث رئيسى فى 3 جلسات حوارية لجائزة نوبل التى عقدت بطوكيو فى مارس الماضى، وحضرها الحائزون على جائزة نوبل وقادة الرأى الرئيسيين وصانعى السياسات فى العالم، لمناقشة مستقبل الغذاء فى ظل التغيرات والكوارث الطبيعية وقضايا المياه والتنمية المستدامة والتوجهات العالمية للرى والصرف .