النيابة تطلب التقرير الطبى لـ25 مدربا ولاعبا اختنقوا بحمام سباحة بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة التقرير الطبى الخاص بالمصابين فى واقعة تسرب غاز الكلور داخل حمام سباحة بنادى الطالبية البالغ عددهم 25 لاعبا ومدربا، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهم، وأمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص أسباب تسرب غاز الكلورداخل حمام السباحة أمس الجمعة، واستدعت عدد من المسئولين بالنادى لسماع أقوالهم.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا رسميا، جاء به أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تابع أزمة تسرب غاز الكلور فى حمام السباحة بنادى الطالبية الرياضى بمحافظة الجيزة، والذى تسبب فى إختناق عدد من المتدربين البالغ عددهم "22 لاعبا " و"3 " مدربين، وذلك أثناء التدريبات ومزاولة النشاط الرياضى داخل حمام السباحة بالنادى.

وتابع "البيان"، أنه على الفور تمت متابعة حالة المتدربين وعمل إسعافات أوليه لهم، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتم خروج جميع الحالات المصابه بالاختناق من المستشفى والجميع فى حالة جيدة.