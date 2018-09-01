"المفاهيم الصحيحة للهجرة إلى الله ورسوله" موضوع خطبة الجمعة القادمة

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قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة، حول "المفاهيم الصحيحة للهجرة إلى الله ورسوله"، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال وزير الأوقاف، في تصريح له اليوم السبت، "إننا بحاجة ماسة إلى توضيح المفاهيم الصحيحة للهجرة إلى الله ورسوله، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، التي حاولت تسويقها بعض الجماعات المتطرفة فكريا وأيدلوجيا لخدمة أفكارها الهدامة وأجنداتها الخاصة ولو على حساب الدين والوطن".

وحث وزير الأوقاف خطباء الجمعة على ضرورة إبراز وتوضيح هذه المفاهيم الصحيحة من خلال الخطب والدروس والندوات في احتفالاتنا باستقبال العام الهجري الجديد، سائلا الله عز وجل أن بجعله عام يمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأكد جمعة على جميع مديري المديريات بضرورة التنسيق مع المحافظين - كل في محافظته - لإقامة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، في جميع أنحاء الجمهورية.