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المرور يضبط 7345 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:43 م
المرور يضبط 7345 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7345 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات، و1947 مخالفة نموذج 125.
 
كما رصدت الحملة 93 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 20 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و 76 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 30 دراجة بخارية وسيارة
 
 

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