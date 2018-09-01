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منذ بداية العام..

"المجموعة المالية" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بحصة 12.2%

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:13 ص
"المجموعة المالية" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بحصة 12.2% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بإجمالى قيمة تداول بلغت 51.742 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.2%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 48.713 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.5%.
  
وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 35.547 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 26.887 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 22.312 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 19.758 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.7%، اتش سى لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 17.738 مليار جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 17.033 مليار جنيه بنسبة 4%.
 
وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 12.287 مليار جنيه، و 10.978 مليار جنيه جنيه، بنسبة 2.9%، 2.6% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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