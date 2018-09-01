المبعوث الأممى يلتقى وفد حكومة اليمن المفاوض بالرياض

الرياض (أ ش أ)

قال مسؤول فى الرئاسة اليمنية، اليوم السبت، إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى كلف وزير الخارجية خالد اليمانى بلقاء المبعوث الأممى مارتن جريفيث، الذى وصل إلى الرياض قبيل انطلاق جولة مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثى فى جنيف الأربعاء المقبل.

وأوضح المسؤول اليمنى وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، أن جريفيث التقى خالد اليمانى وعددا من أعضاء الوفد الحكومى المفاوض.

من جانبه، أعلن اليمانى أن حكومته ستسعى خلال محادثات السلام المقررة فى جنيف الأسبوع المقبل إلى دفع عملية بناء الثقة مع المتمردين قدما، مؤكدا أن الوفد الحكومى أكمل استعداداته للمشاركة فى هذه المحادثات.

وكانت الحكومة اليمنية طالبت المبعوث الأممى تقديم بعض الإيضاحات عن جدول أعمال المشاورات، وآليات مناقشة القضايا المقترحة، حول إجراءات بناء الثقة، وإلزام الميليشيات الحوثية التقيد بما يتم الاتفاق عليه خلال المشاورات فى ضوء مرجعيات الحل السياسى، وتحديدا قرار مجلس الأمن 2216.