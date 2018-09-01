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القبض على 4 عاطلين سرقوا فيلا أستاذ جامعى بأكتوبر

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:50 م
القبض على 4 عاطلين سرقوا فيلا أستاذ جامعى بأكتوبر سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط المتهمين بسرقة فيلا مملوكة لأستاذ جامعى بمدينة 6 أكتوبر، واعترف المتهمين البالغ عددهم 4 أشخاص بسرقة مصوغات ذهبية ومتعلقات أخرى ثمينة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد تعرض فيلا مملوكة لأستاذ جامعى يدعى "ع.ع" للسرقة على يد مجهولين، حيث استولوا على مصوغات ذهبية ومتعلقات ثمينة وفروا هاربين.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المتهمين تمكنوا من التسلل للفيلا، عبر قطع سلك شباك جانبى بالصالة يطل على حديقة الفيلا، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " منير.م" عاطل، و"مجدى.ا" عاطل، و"عليوة.م" عاطل، و"خالد.ك" عاطل.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب سرقة الفيلا، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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