video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القاهرة تستضيف منتدى الطاقة العربى الألمانى أكتوبر المقبل

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:18 م
القاهرة تستضيف منتدى الطاقة العربى الألمانى أكتوبر المقبل محمد شاكر وزير الكهرباء
أ ش أ
إضافة تعليق

 أفاد بيان لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، اليوم السبت، بإقامة منتدى الطاقة العربى الألمانى التاسع بالقاهرة، وذلك خلال يومى 24 و25 أكتوبر المقبل.

وأوضح البيان أن الغرفة ستقوم بالتعاون مع شركة Siemens AG وبدعم من اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف التجارية المصرية بتنظيم الملتقى للمرة الأولى فى القاهرة، وسيتحدث خلال فاعلياته الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وغيره من المشاركين الألمان والمصريين والعرب.

أشار البيان إلى أن التجربة المصرية فى تطوير قطاع الكهرباء مثالية ونموذج يحتذى فى المنطقة العربية، حيث قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركة سيمنز، وشركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة السويدى للكهرباء، بزيادة الطاقة الإنتاجية فى مصر بنسبة 45 فى المائة، منوها بأن التقنية الألمانية ساهمت فى تحقيق هذا التطور، كما تشارك شركة Siemens فى تحسين توزيع الطاقة بكفاءة، وذكر البيان أنه من المقرر استثمار أكثر من مليارى يورو فى السنوات الثلاث المقبلة من أجل توسيع وتحديث شبكة التوزيع.

أشار البيان إلى أن الشركات الألمانية تستطيع أن تقدم مساهمة مستدامة، إذ تتبع ألمانيا سياسة التحول فى الطاقة التى تهدف إلى حماية البيئة وتأمين إمدادات الطاقة بطريقة اقتصادية، حيث يتم الآن توليد ما يقرب من ثلث الكهرباء فى ألمانيا عبر مصادر الطاقة المتجددة وعبر استخدام تقنيات رقمنة نقل الطاقة والعدادات الذكية وأيضا دمج شبكات التوزيع من أجل تحقيق استهلاك أكثر فعالية للطاقة.

واستطرد البيان بأنه ومن أجل تحقيق مزيد من الكفاءة فى استهلاك الطاقة فإن الطلب يتزايد بشكل أكثر مما مضى على التقنيات المتقدمة وعلى النماذج الجديدة من إدارة الأعمال بالإضافة إلى خدمات تقديم الحلول المبتكرة ورفع مستوى التدريب والتعليم، ومع خبرتها والتكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها تستطيع الشركات الألمانية والعربية المساهمة بشكل مستدام وفعال فى تحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية فى العالم العربى يشهد تزايدا كبيرا مما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة فى مجال تعزيز قدرة الدول العربية على توليد الكهرباء، إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أن العالم العربى بحاجة إلى توليد طاقة إضافية تبلغ نحو 227 ألف ميجاوات بحلول عام 2035.

ويعد الملتقى منصة للتواصل النموذجى للشركات العربية والألمانية فى قطاع الطاقة، حيث يبحث الخبراء وصناع القرار ورجال الأعمال الاتجاهات والمشاريع وفرص التعاون المشترك، ومن المتوقع أن يحضر الملتقى أكثر من 300 ممثل للشركات العربية والألمانية البارزة فى هذا المجال، كما سيقوم المسؤولون من مصر والدول العربية وألمانيا بتقديم معلومات مباشرة حول التطورات الجارية فى قطاع الطاقة والكهرباء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. وصول محافظ المنوفية الجديد إلى ديوان عام المحافظة

محمد شاكر

غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية

منتدى الطاقة العربى




لا تفوتك
السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة