القاهرة تستضيف منتدى الطاقة العربى الألمانى أكتوبر المقبل

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أفاد بيان لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، اليوم السبت، بإقامة منتدى الطاقة العربى الألمانى التاسع بالقاهرة، وذلك خلال يومى 24 و25 أكتوبر المقبل.

وأوضح البيان أن الغرفة ستقوم بالتعاون مع شركة Siemens AG وبدعم من اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف التجارية المصرية بتنظيم الملتقى للمرة الأولى فى القاهرة، وسيتحدث خلال فاعلياته الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وغيره من المشاركين الألمان والمصريين والعرب.

أشار البيان إلى أن التجربة المصرية فى تطوير قطاع الكهرباء مثالية ونموذج يحتذى فى المنطقة العربية، حيث قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركة سيمنز، وشركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة السويدى للكهرباء، بزيادة الطاقة الإنتاجية فى مصر بنسبة 45 فى المائة، منوها بأن التقنية الألمانية ساهمت فى تحقيق هذا التطور، كما تشارك شركة Siemens فى تحسين توزيع الطاقة بكفاءة، وذكر البيان أنه من المقرر استثمار أكثر من مليارى يورو فى السنوات الثلاث المقبلة من أجل توسيع وتحديث شبكة التوزيع.

أشار البيان إلى أن الشركات الألمانية تستطيع أن تقدم مساهمة مستدامة، إذ تتبع ألمانيا سياسة التحول فى الطاقة التى تهدف إلى حماية البيئة وتأمين إمدادات الطاقة بطريقة اقتصادية، حيث يتم الآن توليد ما يقرب من ثلث الكهرباء فى ألمانيا عبر مصادر الطاقة المتجددة وعبر استخدام تقنيات رقمنة نقل الطاقة والعدادات الذكية وأيضا دمج شبكات التوزيع من أجل تحقيق استهلاك أكثر فعالية للطاقة.

واستطرد البيان بأنه ومن أجل تحقيق مزيد من الكفاءة فى استهلاك الطاقة فإن الطلب يتزايد بشكل أكثر مما مضى على التقنيات المتقدمة وعلى النماذج الجديدة من إدارة الأعمال بالإضافة إلى خدمات تقديم الحلول المبتكرة ورفع مستوى التدريب والتعليم، ومع خبرتها والتكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها تستطيع الشركات الألمانية والعربية المساهمة بشكل مستدام وفعال فى تحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية فى العالم العربى يشهد تزايدا كبيرا مما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة فى مجال تعزيز قدرة الدول العربية على توليد الكهرباء، إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أن العالم العربى بحاجة إلى توليد طاقة إضافية تبلغ نحو 227 ألف ميجاوات بحلول عام 2035.

ويعد الملتقى منصة للتواصل النموذجى للشركات العربية والألمانية فى قطاع الطاقة، حيث يبحث الخبراء وصناع القرار ورجال الأعمال الاتجاهات والمشاريع وفرص التعاون المشترك، ومن المتوقع أن يحضر الملتقى أكثر من 300 ممثل للشركات العربية والألمانية البارزة فى هذا المجال، كما سيقوم المسؤولون من مصر والدول العربية وألمانيا بتقديم معلومات مباشرة حول التطورات الجارية فى قطاع الطاقة والكهرباء.