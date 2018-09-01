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خالد صلاح
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العراق يعلن استعداده لزيادة صادرات النفط حال موافقة "أوبك"

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:18 م
العراق يعلن استعداده لزيادة صادرات النفط حال موافقة "أوبك" أوبك
أ ش أ
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أعلن العراق، اليوم السبت، استعداده لزيادة صادراته النفطية حال موافقة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على ذلك.

وقال مدير شركة تسويق النفط العراقية علاء الياسرى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن العراق على استعداد لشحن المزيد من النفط الخام بمجرد أن توافق أوبك على الكيفية التى يتقاسم بها الأعضاء، مشيرا إلى أن بلاده سيكون لها القدرة على ضخ كميات من النفط حال اتخذت منظمة أوبك قرارا بذلك، وأن السوق بحاجة إلى كميات نفطية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد اتفقت مع حلفائها قبل شهرين على زيادة إنتاج النفط مع السعودية وروسيا اللتين ستضيفان نحو مليون برميل يوميا إلى السوق.

 


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