الصين تسعى لإلغاء القيود المفروضة على الإنجاب للحد من ظاهرة "تجارة العرائس"

كتب : أحمد علوى

أفاد تقرير صينى أن الحكومة الصينية تتجه إلى تخفيف القيود المفروضة على الإنجاب فى البلاد، وهو ما اعتبره الكثير أنها خطوة إيجابية للغاية.

ويتوقع البعض أن يساعد ذلك فى مواجهة ظاهرة "الإتجار بالفتيات" الفقيرات المنتشرة فى دول آسيا، خاصة بعد معاناة الملايين من الرجال فى الصين خلال رحلة البحث عن زوجة.

وتسمى تلك الظاهرة بـ"الاتجار بالعرائس".

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، قال نشطاء إن إلغاء السياسة التى تقيد عدد الأطفال فى العائلة الواحدة فى الصين ستحمى كثيرا من الفتيات الفقيرات فى دول آسيوية مجاورة للصين واللاتى يتم الاتجار بهن من أجل سد النقص فى عدد الإناث فى الصين.

ويزيد عدد الرجال فى الصين عن النساء بالملايين، وذلك نتيجة لسياسة "الطفل الواحد" التى كانت تفرضها السلطات.

وكانت تفرض عقوبات، من بينها الإجبار على الإجهاض، لكل من يخالف تلك السياسة.

وعام 2015، قررت الحكومة الصينية إيقاف سياسة "الطفل الواحد" واستبدالها بأخرى تسمح لكل زوجين فى بعض المناطق بإنجاب طفلين فقط، وذلك بسبب المخاوف من ارتفاع نسبة كبار السن فى البلاد.

وقبل أشهر تناقلت وسائل الإعلام أن الصين تدرس خطة إلغاء أى قيد على عدد الأطفال المسموح به لكل عائلة.

وكان موقع بلومبيرج أن هناك عدد من الأشخاص المعنيين بدراسة هذا القرار، وأكدوا أن الحكومة الصينية كانت قد كلفتهم بدراسة تداعيات إنهاء سياسة البلاد المتبعة منذ نحو 40 عاما.

ووصف التقرير مثل هذه الخطوة بالـ "تاريخية" لأنها ستضع حدا لكثير من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب مشاكل اقتصادية تتعلق أساسا بنقص اليد العاملة.