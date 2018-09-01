الصرف الآلى لمعاش سبتمبر اليوم يبلغ 278 ألف عملية بقيمة 327 مليون جنيه

كتب مدحت وهبة

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى اليوم الأول حيث تلقت الوزيرة تقريرا من غرفة العمليات المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص والتى تعمل على مدى ساعات اليوم لمتابعة عمليات الصرف حيث يشير التقرير الى انتظام عمليات صرف المعاشات بيسر ودون تلقى أي شكاوى عبر ماكينات الصرف الآلية A.T.Mحيث جرى اليوم وحتى الرابعة من مساء اليوم 274 الف عملية صرف بقيمة 327 مليون جنيه.

وكانت غادة والى قد وجهت باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات سبتمبر لعدد 7,6 مليون قائم بالصرف باجمالى 12,7 مليار جنيه ، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان إنتظام الصرف من المنافذ المختلفة ، حيث يتاح لاصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من اليوم السبت ، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات إعتباراً من غدا الأحد.

أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 سبتمبر .