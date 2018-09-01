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السبت، 01 سبتمبر 2018 08:59 م
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فى أول أيام الشهر..

الصرف الآلى لمعاش سبتمبر اليوم يبلغ 278 ألف عملية بقيمة 327 مليون جنيه

السبت، 01 سبتمبر 2018 08:02 م
الصرف الآلى لمعاش سبتمبر اليوم يبلغ 278 ألف عملية بقيمة 327 مليون جنيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى اليوم الأول حيث تلقت الوزيرة  تقريرا من غرفة العمليات المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص والتى تعمل على مدى ساعات اليوم لمتابعة عمليات الصرف حيث يشير التقرير الى انتظام عمليات صرف المعاشات بيسر ودون تلقى أي شكاوى عبر ماكينات الصرف الآلية A.T.Mحيث جرى اليوم وحتى الرابعة من مساء اليوم 274 الف عملية صرف بقيمة 327 مليون جنيه.

وكانت غادة  والى قد وجهت  باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات سبتمبر لعدد 7,6 مليون قائم بالصرف باجمالى 12,7 مليار جنيه ، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان إنتظام الصرف من المنافذ المختلفة  ، حيث يتاح لاصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف  بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M  بداية من اليوم السبت ، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات إعتباراً من غدا الأحد.

أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية  5.7 مليار جنيه تستحق الصرف إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك  وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 سبتمبر .

 


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التضامن

غادة والى

معاشات سبتمبر




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