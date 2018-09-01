"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1092.2 ألف ورقة بقيمة قدرها 268.9 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 757.5 ألف ورقة، بقيمة قدرها 570.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بحجم تداول بلغ 592.1 ألف ورقة، وبقيمة 812.3 ألف جنيه.

وجاءت شركتا الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 10.4 ألف ورقة بقيمة 15.1 جنيه للأولى، 5 آلاف ورقة مالية بقيمة 4.3 ألف جنيه للثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 3877 ألف ورقة مالية بقيمة 3099.1 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 566 عملية.