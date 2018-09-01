"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تنظم سباق دراجات بمشاركة 120 شابا

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن سامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أن المديرية نظمت اليوم السبت سباق دراجات تحت شعار( رياضتي دراجتي) تحت إشراف الدكتورإيهاب صلاح وكيل المديرية للرياضة، وخالد كامل مديرإدارة الرياضة، بمشاركة 120 شاب وفتاة، وحضركل مشارك بالدراجة الشخصية الخاصة به.

وأشارسامى عبد الحليم فى تصريحات صحفية إلى أن المرحلة السنية للسباق ، من 15سنة حتي 25 سنة، وأن التجمع بدأ من أمام معسكر القرش، واستلم كل متسابق رقم مسارالسباق، والذى كان بدايته معسكر القرش إلي كورنيش نمرة 6، من طريق المحاكاة وفندق توليب والعودة لأول الكورنيش، بحضورمشرفين من الوزارة، ونخبة من الأخصائيين الرياضيين العاملين بإدارة الرياضة بالمديرية، وأسفرت نتيجة السباق عن فوزكل من:

أحمد سمير السيد المركز الأول وعمرومصطفى وصفى بالمركز الثانى، وأحمد سميرمحمد المركزالثالث.