السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى

كتب - محمد الجالى - محمد عطية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرار علي قانون رقم 180 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم السبت، أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه علي جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

وجاءت في المادة الثانية، لتقول إنه على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن ترفق أوضاعها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وفي المادة الثالثة، يلغي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016، بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفي المادة الرابعة يستمر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلي حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق.

وفي المادة الخامسة، تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

وفي المادة السادسة،جاءت الصيغة: " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".