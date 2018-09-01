video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات التركية تمنع "أمهات السبت" من التظاهر فى اسطنبول

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:51 م
السلطات التركية تمنع "أمهات السبت" من التظاهر فى اسطنبول اردوغان
أ ف ب
إضافة تعليق

منعت السلطات التركية "أمهات السبت" اللواتى يتظاهرن منذ 1995 مطالبات بكشف مصير أبنائهن ، الذين اختفوا فى الثمانينات والتسعينات، من التظاهر فى وسط اسطنبول، كما لاحظ مصور وكالة فرانس برس.

وقد تدخلت الشرطة الاسبوع الماضى للمرة الاولى منذ سنوات لتفريق تظاهرتهن الاسبوعية ومنعها، بحجة ان "مجموعات ارهابية" "تستغل" هذا الحدث.

واقامت شرطة اسطنبول السبت حواجز على مقربة من ساحة غلطة سراى وفى جادة الاستقلال، لمنع التظاهرة، كما قال المصور.

وكان نحو 300 شخص موجودين، بينهم مسؤولون من حزب الشعب الجمهورى، ابرز أحزاب المعارضة، ونواب من حزب الشعوب الديموقراطى الموالى للأكراد.

ووزع بيان على الصحافة للتنديد ب "تعسف" السلطات.

وبررت سلطات اسطنبول منع التظاهرة بأن نداءات للمشاركة فيها قد وجهت عبر مواقع للتواصل الاجتماعى ، على صلة بحزب العمال الكردستانى الذى تصنفه انقرة والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة "ارهابيا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أردوغان يخفض الضرائب على مدخرات الليرة

أردوغان: تركيا تحتاج أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 وستشتريها في أسرع وقت ممكن

تركيا

اسطنبول

حزب الشعب الجمهورى




لا تفوتك
معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة