السلطات التركية تمنع "أمهات السبت" من التظاهر فى اسطنبول

أ ف ب

منعت السلطات التركية "أمهات السبت" اللواتى يتظاهرن منذ 1995 مطالبات بكشف مصير أبنائهن ، الذين اختفوا فى الثمانينات والتسعينات، من التظاهر فى وسط اسطنبول، كما لاحظ مصور وكالة فرانس برس.

وقد تدخلت الشرطة الاسبوع الماضى للمرة الاولى منذ سنوات لتفريق تظاهرتهن الاسبوعية ومنعها، بحجة ان "مجموعات ارهابية" "تستغل" هذا الحدث.

واقامت شرطة اسطنبول السبت حواجز على مقربة من ساحة غلطة سراى وفى جادة الاستقلال، لمنع التظاهرة، كما قال المصور.

وكان نحو 300 شخص موجودين، بينهم مسؤولون من حزب الشعب الجمهورى، ابرز أحزاب المعارضة، ونواب من حزب الشعوب الديموقراطى الموالى للأكراد.

ووزع بيان على الصحافة للتنديد ب "تعسف" السلطات.

وبررت سلطات اسطنبول منع التظاهرة بأن نداءات للمشاركة فيها قد وجهت عبر مواقع للتواصل الاجتماعى ، على صلة بحزب العمال الكردستانى الذى تصنفه انقرة والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة "ارهابيا".