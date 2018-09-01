video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 05:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" حملات على مشاتل الخضروات والفاكهة للتأكد من التراخيص والمنتجات

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:00 ص
"الزراعة" حملات على مشاتل الخضروات والفاكهة للتأكد من التراخيص والمنتجات المشاتل
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

بدات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، حملات مكثفة على مشاتل الخضروات والفاكهة، بمختلف المحافظات، للتأكد من تراخيص المشاتل والمنتجات التى يتم طرحها للمزراعين  لضبط المخالفين ، وحذرت الوزارة  الفلاحين من شراء شتلات، من المنافذ والمشاتل المخالفة والغير معتمدة من قبل وزارة الزراعة.

 

وأصدرت وزارة  الزراعة  تعليماتها لمديريات الزراعة بجميع المحافظات بالمرور على منافذ الشتلات، وإنهاء جميع اجراءات التراخيص وتحويل المخالف لجهات التحقيق، بالإضافة إلى منع تصدير شتلات الفاكهة للخارج إلا من خلال المنافذ المعتمدة من قبل الوزارة، موضحة أن شراء الشتلات من المنافذ المعتمدة، تضمن الحصول على منتج خال من الأمراض والآفات ويحقق إنتاجية عالية للمحصول.

 

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إنه عند شراء المزارعين، شتلات الخضار والفاكهة لابد أن تكون من المنافذ ومشاتل الإنتاج المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، لزيادة الإنتاجية، وضمان جودة المنتج وخلوة من الأمراض، مؤكدا أن هذه المشاتل تخضع لإشراف وزارة الزراعة، والجهات الفنية لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج من الخضروات فى الأسواق المحلية، وزيادة الصادرات إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية.

 

وأكد "عطا" أن الإدارة تقوم بعمل دورات تدريبية مستمرة، لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضروات، داخل الزراعات الحقلية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر، كما يتم نشر التوصيات الفنية الحديثة لدى زراع الفاكهة والخضروات، والمرور على مزارع ومشاتل الخضروات، ودعم مهندسى البساتين لمقاومة الآفات الزراعية، وإعداد الحصر السنوى ومتوسطات إنتاج محاصيل الفاكهة، وإعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية خلال السنوات المقبلة، واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية، ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية.

WhatsApp Image 2018-08-31 at 4.33.59 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-31 at 4.34.00 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-31 at 4.34.02 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-31 at 4.34.05 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-31 at 4.34.06 PM
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة" ترخص 1096 مشروع داجنى وحيوانى وعلفى خلال شهر أغسطس

"الزراعة" تضبط 7 أطنان من اللحوم الفاسدة بمصر القديمة

وزارة الزراعة

مشاتل الخضروات

محاصيل الخضر

المحاصيل البستانية




لا تفوتك
4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة

مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة

الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019

4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019

فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية

فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة