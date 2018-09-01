"الزراعة" حملات على مشاتل الخضروات والفاكهة للتأكد من التراخيص والمنتجات

كتب عز النوبى

بدات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، حملات مكثفة على مشاتل الخضروات والفاكهة، بمختلف المحافظات، للتأكد من تراخيص المشاتل والمنتجات التى يتم طرحها للمزراعين لضبط المخالفين ، وحذرت الوزارة الفلاحين من شراء شتلات، من المنافذ والمشاتل المخالفة والغير معتمدة من قبل وزارة الزراعة.

وأصدرت وزارة الزراعة تعليماتها لمديريات الزراعة بجميع المحافظات بالمرور على منافذ الشتلات، وإنهاء جميع اجراءات التراخيص وتحويل المخالف لجهات التحقيق، بالإضافة إلى منع تصدير شتلات الفاكهة للخارج إلا من خلال المنافذ المعتمدة من قبل الوزارة، موضحة أن شراء الشتلات من المنافذ المعتمدة، تضمن الحصول على منتج خال من الأمراض والآفات ويحقق إنتاجية عالية للمحصول.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إنه عند شراء المزارعين، شتلات الخضار والفاكهة لابد أن تكون من المنافذ ومشاتل الإنتاج المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، لزيادة الإنتاجية، وضمان جودة المنتج وخلوة من الأمراض، مؤكدا أن هذه المشاتل تخضع لإشراف وزارة الزراعة، والجهات الفنية لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج من الخضروات فى الأسواق المحلية، وزيادة الصادرات إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية.

وأكد "عطا" أن الإدارة تقوم بعمل دورات تدريبية مستمرة، لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضروات، داخل الزراعات الحقلية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر، كما يتم نشر التوصيات الفنية الحديثة لدى زراع الفاكهة والخضروات، والمرور على مزارع ومشاتل الخضروات، ودعم مهندسى البساتين لمقاومة الآفات الزراعية، وإعداد الحصر السنوى ومتوسطات إنتاج محاصيل الفاكهة، وإعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية خلال السنوات المقبلة، واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية، ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية.