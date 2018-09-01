"الريف المصرى" تكشف تفاصيل التعاقد بمشروع المليون ونصف فدان

كتب محسن البديوى

قال عامر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية الريف المصرى الجديد"، إن الشركة أمعنت فى التنوع بعمليات الطرح لمخاطبة أكبر عدد من المستفيدين من مشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "رأى عام" على شاشة قناة "TeN"، أن الشركة طرحت أراضٍ لصغار المزارعين وأراضٍ للمستثمرين وأراضٍ بآبار وأخرى بغير آبار، معقبًا "وعملنا آلية جديدة للتعاقد بحق الانتفاع".

وعن التفاصيل، قال: "حق الانتفاع 25 سنة قابلة للتجديد، وقيمة حق الانتفاع السنوى 1000 جنيه، وتزيد 10% تراكمية كل 3 سنوات حتى انتهاء مدة الـ 25 سنة، وأقل مساحة للتعاقد هى 500 فدان، ومتاحة للمصريين كشركات أو أفراد أو للاستثمار العربى فى حدود 100 ألف فدان".