الرئيس الموريتانى يهنئ مواطنيه بالأجواء الديمقراطية فى بلاده

نواكشوط (أ ش أ)

هنأ الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، مواطنيه بالأجواء الديمقراطية التى تعيشها بلاده، على خلفية الانتخابات البرلمانية والبلدية التى بدأت اليوم السبت.

ونوه الرئيس الموريتانى فى تصريح مقتضب للصحفيين بعد الإدلاء بصوته فى نواكشوط بالأجواء الديمقراطية وجو الأمن والاستقرار الذى تعيشه بلاده.

وشهدت نواكشوط إقبالا كبيرا على اللجان الانتخابية فى بعض المراكز خصوصا مناطق عين الطلح والنجاح وتوجنين.

وتستهدف عمليات الاقتراع انتخاب برلمان من مائة وسبعة وخمسين عضوا ومائتين وتسعة عشر مجلسا بلديا وثلاثة عشر مجلسا انتقاليا.

ويشارك ثمانية وتسعون حزبا سياسيا تمثل 34 ألف مرشح للمجالس البلدية وأكثر من خمسة آلاف مرشح للبرلمان ومئات اللوائح المرشحة للمجالس الإقليمية.

وبلغ عدد المسجلين للاقتراع فى هذه الانتخابات مليونا وأربعمائة ألف وستمائة وثلاثة وستين ناخبا.